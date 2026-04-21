La moviola del CorSport: "Nessun rigore per il Lecce per il contatto Ndour-Tiago Gabriel"

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Il Corriere dello Sport propone la moviola di Lecce-Fiorentina. Partita sufficiente per Maresca. Sono stati 21 i falli fischiati (soglia molto alta nel primo tempo) con la solita messe di ammoniti (una costante, aveva una media di 3.63 in serie A, superata alla grande). In area della Fiorentina, sul punteggio di 0-0, c’è un contatto fra Ndour e Tiago Gabriel: una trattenutina leggera, troppo poco per pensare possa essere rigore. Sul gol di Harrison invece erano due le posizioni da controllare per l’assistente Dei Giudici: è in gioco Piccoli sul cross, è Siebert a sanarne la posizione.

Lo stesso Siebert, con Danilo Veiga, tengono in gioco Harrison al momento del passaggio di Mandragora. Ben sei invece gli ammoniti, come detto: il primo è Pierotti per proteste (dopo un fischio dell’arbitro su segnalazione dell’assistente), il secondo per Tiago Gabriel dopo il gol, presa a calci la bandierina (giallo obbligatorio), il terzo è De Gea (perdita di tempo), quindi Pongracic per proteste (Maresca gli dice di doveva starsi zitto). Poi tocca a Fazzini (fallo tattico su Banda), e Solomon (trattenuto Danilo Veiga).