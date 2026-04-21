Polverosi sul CorSport: "Fiorentina fragile, il Lecce con coraggio ci crede fino in fondo"

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Sul Corriere dello Sport - Stadio è presente il commento di Alberto Polverosi a proposito di Lecce-Fiorentina: "La Fiorentina non è riuscita a gestire il vantaggio, mostrando ancora limiti già visti in passato. Dopo un inizio spento, i viola erano passati avanti grazie a un gran gol di Harrison, dando l’impressione di avere il controllo. Tuttavia, questa sicurezza è durata poco e nella ripresa la squadra si è abbassata troppo.

Il Lecce ha approfittato dell’atteggiamento dei viola, attaccando con determinazione fino al pareggio. I problemi della Fiorentina restano evidenti tra cali individuali e assenze pesanti. Nonostante la classifica sia ancora tranquilla, il finale di stagione richiede attenzione. Il Lecce invece interrompe la serie negativa e dimostra carattere: per la prima volta rimonta dopo essere andato sotto e fa capire di potersi giocare la salvezza fino alla fine grazie a determinazione e intensità".