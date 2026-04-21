Gudmundsson il peggiore contro il Lecce, il CorFio: "Prestazione sconcertante"

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Sconcertante. È così che questa mattina il Corriere Fiorentino descrive la prestazione offerta ieri al Via del Mare contro il Lecce da Albert Gudmundsson. La prova dell'islandese, che secondo il quotidiano è stato il peggiore in campo e meritevole di un 4,5 in pagella, è stata così commentata: "Un primo tempo inguardabile. E non c’entra niente la posizione, perché ha giocato più o meno dove gli pareva. Perde malamente i palloni, non verticalizzando mai, in pratica un corpo estraneo".