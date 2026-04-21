Ieri Vanoli ha scelto una Fiorentina conservativa, il CorFio: "Viola a Lecce per non perdere"

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L’impressione è che ieri la Fiorentina sia scesa in campo sostanzialmente con un obiettivo: non perdere. E basta pensare alla formazione iniziale per capire di cosa stiamo parlando. Vanoli infatti, sottolinea il Corriere Fiorentino, nonostante le risposte positive arrivate giovedì scorso in Conference e dal 3-4-2-1, è tornato alle vecchie abitudini.

Riecco quindi il 4-1-4-1 e là davanti, assieme a Piccoli e Gudmundsson, Harrison e non Solomon. Una scelta se vogliamo più conservativa, buona per mantenere quell’equilibrio che nel nuovo anno ha permesso ai viola di prendere un ritmo da crociera che, pian piano, l’ha tirata fuori dal mare mosso della zona retrocessione