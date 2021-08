PJANIC, Vuole la Serie A. Pretendenti non convinte

Miralem Pjanic sta facendo di tutto pur di lasciare il Barcellona, dove rischierebbe una stagione ai margini della rosa. Secondo La Gazzetta dello Sport, Juventus, Napoli e Roma starebbero valutando vari profili per il centrocampo, ma di altro tipo rispetto a ciò che offre il bosniaco. I giallorossi vogliono un centrocampista più fisico,i partenopei uno più strutturato e non con uno stipendio XXL come il suo, mentre l'interesse della Juventus per riprendersi "Mire" è andato piano piano a scemare. L'unico desiderio del giocatore è non andare avanti con il Barcellona per altri 4 mesi. Una decisione importante per il futuro di Pjanic, potrebbe arrivare nel weekend.