Pioli vs Conte, scontro tra due dei 4 allenatori in Serie A ad aver vinto lo scudetto

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola racconta la sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli attraverso la sfida tra i due allenatori, da una parte Stefano Pioli e dall'altra Antonio Conte. Il tecnico parmense e quello salentino sono due tra i quattro allenatori, gli altri sono Allegri e Sarri, ad aver vinto almeno una volta lo scudetto. La scelta di riportare a Firenze Pioli è stata letta da tutti come la volontà da parte della società gigliata di alzare definitivamente l'asticella. Pioli ha vinto lo scudetto con il Milan, ha giocato una semifinale di Champions League l'anno dopo sempre con i rossoneri e fino a luglio allenava Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Per status insomma il tecnico parmense se la può giocare praticamente alla pari col collega. Un collega contro cui i precedenti non sono favorevolissimi, anzi.

In 13 sfide Pioli ha vinto solo 2 volte, poi 4 pareggi e 7 vittorie per Conte. Solo contro Allegri tra gli allenatori di Serie A lo score di Pioli è peggiore (15 ko su 23 scontri diretti). L'ex Al-Nassr non batte l'allenatore leccese in Serie A dal 17 ottobre 2020, Inter-Milan 1-2, mentre guardando anche all'Europa l'ultimo successo di Pioli contro Conte risale alla stagione 2022-2023, quando con i rossoneri negli ottavi di Champions vinse 1-0 sul Tottenham per poi, grazie allo 0-0 di Londra, prendersi i quarti.