Pioli torna da Manchester con una Viola che ha alzato l'asticella: c'è grande ottimismo

vedi letture

All'indomani della prestigiosa amichevole contro il Manchester United, il Corriere Fiorentino traccia un bilancio della tournée inglese della Fiorentina ripartendo proprio al test a Old Trafford. Tre gare, quelle giocate Oltremanica, che restituiscono a Pioli una squadra migliore senza voli di fantasia, e con la consapevolezza che si tratta comunque di calcio di mezza estate. Di sicuro però, anche assecondando la mentalità che il tecnico sta cercando di infondere ai suoi, si può serenamente dire che ci sono tutte le condizioni per portare l’asticella un po’ più in su - si legge -.

Basta pensare alla sfida di ieri, e alla personalità con la quale i viola si sono esibiti sul palco del "Teatro dei Sogni". E chi si chiedeva se Stefano Pioli abbia davvero in testa una Fiorentina che giochi stabilmente con quei tre là davanti ha avuto la prova più che inequivocabile che l’allenatore ha intenzione di percorrere questa strada. Perché se ci si presenta con quel tipo di atteggiamento anche al cospetto del Manchester United vuol dire che niente e nessuno (almeno per il momento) può far cambiare idea al mister - scrive il quotidiano locale -.

Bene Sohm, al primo gol in viola, e bene la Fiorentina. Capace di aggredire in avanti e, se necessario, di consolidare il possesso abbassando i ritmi. E poi gli scambi di posizione, Gud e Dzeko coinvolti un po’ di più e un po’ meglio (anche se devono crescere) rispetto alle precedenti uscite. Non solo. Anche quando c’è stato da difendere infatti, i viola l’hanno fatto con ordine e senza concedere granché. Certo, la differenza di condizione a tratti si è fatta vedere (la Premier partirà la prossima settimana) ma proprio per questo la Fiorentina può guardare al prossimo futuro (il playoff di Conference) con grande ottimismo e, spostando lo sguardo più in avanti, può davvero pensare di poter "alzare il livello".