Sottil si racconta: "A Lecce per Corvino e Di Francesco. A Firenze devo molto ma volevo andare via"

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport si è raccontato Riccardo Sottil, l’ex Fiorentina oggi in prestito al Lecce. Sulla scelta di andare in Puglia ha detto: “Pantaleo l’ho avuto a Firenze quando ero nella Primavera ed è stato molto importante per me. Di Francesco mi ha allenato a Cagliari, ha sempre visto grandi potenzialità in me e io con lui mi sono sempre trovato bene. Il resto lo ha fatto il calore di Lecce. Qui c’è entusiasmo e passione, ci sono 22 mila abbonati, lo stadio è sempre pieno e anche in trasferta ci seguono in migliaia.”

Come si è lasciato con la Fiorentina? “Bene, io non ho avuto problemi con nessuno. A Firenze devo molto, sono arrivato che ero un ragazzino e sono cresciuto fino ad arrivare alla Serie A. Sono stato lì parecchi anni, conosco praticamente tutti: quella di andare via in prestito è stata una mia scelta, volevo un posto dove essere protagonista e sentirmi di nuovo il Riccardo di prima. Poi a giugno si vedrà, ora sono concentrato sul Lecce.”