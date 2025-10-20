Pioli non convince i giornali: Fiorentina sfortunata ma poteva fare di più
Lunedì, giorno di pagelle sui quotidiani. All'indomani di Milan-Fiorentina, sfida terminata 2-1 con rimonta dei rossoneri grazie a una doppietta di Leao dopo il vantaggio viola di Gosens, Stefano Pioli per la Gazzetta dello Sport è da 5,5: la scelta di un centrocampista in più paga, ma con un Milan con gli uomini contati poteva usare di più e dopo la rete di Gosens si abbassa troppo, scrive la rosea, che sottolinea anche la sfortuna dei viola nel finale.
Per il Corriere dello Sport invece il tecnico emiliano è da 5: Ancora una sconfitta per l’ex rossonero, davvero in affanno. Viene rimontato da un Milan decimato. Stesso voto, 5, che gli dà Tuttosport: regala un tempo a un Milan pieno di assenze trovando il coraggio solo a partita compromessa.
Questo invece il commento (e voto) su Pioli del direttore Tommaso Loreto su FirenzeViolait: rinuncia a Gudmundsson a favore di Fagioli, per il resto è la formazione annunciata con il recupero di Kean. I suoi giocano coperti ma anche intimoriti, e pur non arrivando al tiro rischiano soprattutto nell’occasione di Pavlovic. L’episodio favorevole arriva dopo 10 minuti nella ripresa sull’asse Ranieri-Gosens anche se qualche minuto più tardi De Gea non è impeccabile sul tiro di Leao che vale il pari rossonero. Entrano Parisi e Gudmundsson, poi tocca anche a Piccoli ma la decisione di concedere il rigore al Milan alla fine fa la differenza. Esattamente come due settimane fa il k.o. è eccessivo, ma la classifica continua a dir poco a deludere, 5,5
