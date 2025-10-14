Pioli è riuscito a incidere pochissimo coi cambi: pescato solo il gol di Mandragora a Cagliari

La Nazione fa il punto sui cambi e sull’apporto dei subentrati. Con la panchina Pioli è riuscito a incidere pochissimo davvero per quel che riguarda il campionato (i cambi della ripresa hanno fatto realmente la differenza solo nel return match con il Polissya). Ha iniziato bene, pescando il gol di Mandragora a Cagliari, poi niente. Piccoli è il più utilizzato a gara in corso, via via gli altri, da Fortini a Fagioli. Nell’era dei cinque cambi è un dato da incrementare in fretta, magari anche grazie all’apporto dell’esperienza di Džeko.