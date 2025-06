Pioli e le prime mosse da tecnico viola. La Repubblica-Firenze: "Si riparte dal 3-5-2"

Sulle pagine de la Repubblica-Firenze ci si domanda su quale sarà la prima idea di gioco di Pioli? Si cercherà una linea di continuità e quindi un modulo che sia il più vicino possibile al 3-5-2 col quale Palladino ha terminato la sua avventura dopo alcune modifiche lungo il percorso. Dunque non ci sarebbe, almeno in questa fase, una necessaria ricerca di diversi esterni offensivi. Più che altro, basandoci sul modulo prescelto, sarebbe fondamentale l’interpretazione del regista. Un play a tutti gli effetti che possa giostrare e inventare supportato da due mezzali di corsa e qualità.

Proprio in questi giorni i viola dovranno prendere una decisione sull’eventuale riscatto di Cataldi. Poi laterali a tutto campo in stile Gosens e Dodo e la centralità assicurata a Moise Kean accompagnato da un altro giocatore di fantasia. La difesa sarebbe già confermata in blocco.