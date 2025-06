Pioli alla Fiorentina con un altro status. Corriere Fiorentino: "Ecco come si cambia"

Sul Corriere Fiorentino si analizzano le novità che porterà Stefano Pioli alla Fiorentina. Il mister, proprio grazie ai successi ottenuti al Milan, oggi ha uno status completamente diverso. Diciamo che lo si può mettere immediatamente alle spalle dei super top alla Antonio Conte, giusto per stare in Italia, si legge sul quotidiano. Sul piano tattico poi, Pioli resta capace di variare senza legarsi mani e piedi a uno schema (ha difeso sia a tre che a quattro) ma ora le sue squadre sono in linea con la filosofia più in voga in Europa: difesa uomo su uomo, aggressione alta, pressione in avanti e recupero più veloce possibile del pallone.

Poi c'è il capitolo staff. Il suo vice di allora (Giacomo Murelli) non è più al suo fianco, sostituito dai tempi del Milan da Luciano Vulcano. Sempre dall’esperienza in rossonero si è portato in Arabia Jesse Fioranelli così come suo figlio Gianmarco (33 anni) è un videoanalyst tra i più apprezzati e capace di stupire tutti al corso di Coverciano.