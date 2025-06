Social Ranieri in vacanza con una vistosa fasciatura al ginocchio

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri, reduce dalla meritata esperienza in Nazionale ma anche da un brutto infortunio che ha messo a rischio il ginocchio, è in vacanza come la maggior parte dei giocatori viola. Il giocatore è volato alle Maldive con la compagna Camilla e la figlioletta di un anno e mezzo, Ariel. Nelle immagini postate dalla compagna, sul ginocchio destro del giocatore si può vedere una vistosa fasciatura. Uscito infatti durante la ripresa di Italia_Moldova, dai controlli a Firenze non sono emersi traumi gravi per fortuna ma si è trattata comunque di una botta forte e dunque da tenere sotto controllo e con un tutore.