Ancora dubbi sul rinnovo di Dodo: l'intoppo fa capo alle commissioni dei suoi agenti

vedi letture

Sul Corriere dello Sport si analizza il futuro di Dodo. La Fiorentina è ancora in attesa di ricevere una risposta da parte del brasiliano, al quale è stata presentata un’offerta per il rinnovo già da diverso tempo. Evidentemente le condizioni della società non convincono il classe ’98, che adesso riflette sulla sua situazione. L'intoppo fa capo alle commissioni chieste dai procuratori e all'aumento dello stipendio che la dirigenza viola gli garantirebbe, ma non prima della scadenza attuale.

Nel frattempo Dodo si guarda intorno, consapevole di essere entrato nelle mire di alcuni club di assoluto livello. Uno dei quali è il Barcellona di Hans-Dieter Flick. Anche il Milan è una squadra da monitorare sotto questo aspetto.