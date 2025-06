Caso Astori, 3 condanne per falso. Francesca Fioretti: "Giusto che sia venuta fuori la verità"

C'è stata una nuova sentenza legata alla morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018. Il tribunale di Firenze ha condannato tre medici per la presunta falsificazione di un certificato medico rilasciato al calciatore. Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva dell’ospedale Careggi, è stato riconosciuto colpevole di falso ideologico e condannato a un anno di reclusione. Seconda condanna per lui: lo scorso marzo la Cassazione aveva infatti confermato la sua responsabilità per omicidio colposo.

Otto mesi di reclusione, invece, per la dottoressa Loria Toncelli e per Pietro Amedeo Modesti, successore di Galanti a Careggi, accusato anche di distruzione di atto vero. Secondo l’accusa, Galanti e Toncelli avrebbero falsificato la data di un certificato medico, retrodatandolo al 10 luglio 2017, giorno della visita agonistica a cui si era sottoposto Astori. "A prescindere dalle responsabilità legali – ha commentato Francesca Fioretti, compagna del calciatore – il fatto emerso: è stato commesso, ed è giusto che sia venuto alla luce". A riportarlo è La Repubblica-Firenze.