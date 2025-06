Biraghi riscattato dal Torino, nelle casse della Fiorentina vanno 250 mila euro

vedi letture

Su Tuttosport viene riportata ormai la notizia uscita ieri in merito al riscatto di Cristiano Biraghi da parte del Torino, aggiungendo qualche dettaglio. Una mossa, quella dei granata, che non era affatto scontata alla luce del ritorno di Pioli sulla panchina della Fiorentina. Se al Viola Park i laterali sinistri abbondano, tutto il contrario succede in casa Toro, dove Sosa verrà rispedito al mittente (Ajax). Ecco perché la conferma di Biraghi rappresentava una ghiotta opportunità di mercato.

Ieri il faccia a faccia meneghino tra Urbano Cairo e l’agente Mario Giuffredi ha confezionato il riscatto. Un affarone, considerati i prezzi che circolano attualmente sul mercato. La permanenza a titolo definitivo del terzino di Cernusco sul Naviglio costerà, infatti, appena 250 mila euro. Cairo e Vagnati hanno deciso di tenersi stretto l’ex Inter, che adesso sarà vincolato alla società granata fino al 2027.