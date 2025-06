FirenzeViola Fiorentina versione "Highlander", tra Dzeko e Immobile ne resterà uno solo

La Fiorentina punta sull'usato sicuro. Accanto alla freschezza di Kean, in attesa di capire se il giocatore resterà viola, intanto la dirigenza cerca l'esperienza e gli costruisce una squadra intorno. Il nome più forte in questo senso è sicuramente Edin Dzeko, il bosniaco che ha chiuso la sua avventura in Turchia e vuole tornare in Italia. Da protagonista, anche se la permanenza di Kean lo porterà a doversi ritagliare uno spazio, al posto suo o accanto al centravanti azzurro.

Nelle due stagioni in Turchia, al Fenerbahce, Dzeko ha dimostrato d'altronde di saper essere ancora protagonista, nella prima quando con 21 reti segnate si piazza secondo nella classifica marcatori, alle spalle di Mauro Icardi. In tutto tra campionato e coppe mette insieme 25 gol e 10 assist in 46 partite stagionali. Nella seconda si ripete con 21 reti complessive e 8 assist in 53 presenze. Insomma al netto della differenza di campionato, Dzeko ha saputo dimostrare di avere ancora il piede caldo. Per questo in Italia, nonostante i 39 anni, da svincolato fa sempre gola e se lo contendono Fiorentina e Bologna con i viola però avvantaggiati rispetto al club rossoblù: sul piatto un biennale a 2 milioni di euro netti più eventuali bonus.

Sullo sfondo la suggestione di un altro over 35 si è fatta strada per i club italiani a caccia di una chioccia, Ciro Immobile, voce che in Turchia, nonostante un contratto ancora in essere con ol Besiktas (19 reti e 4 assist in 41 presenze), già circolava nei giorni scorsi ma che ora sta prendendo consistenza coinvolgendo anche le stesse società che si contendono Dzeko, ossia Bologna e Fiorentina. Quest'ultima in realtà sembra orientata verso l'ex Roma ma mai dire mai visto che l'ex Lazio tornerebbe volentieri in Italia appunto, ha un agente che spesso e volentieri ha lavorato con la Fiorentina (così come quello di Dzeko c'è da dire) e non direbbe no a Firenze.