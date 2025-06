Dagli inviati Calcio Storico, non c'è storia nella prima gara: i Rossi schiacciano gli Azzurri 16 e mezzo a 6

Non c'è stata storia nella prima semifinale del Calcio Storico Fiorentino 2025. L'edizione che si è aperta oggi con la sfida tra Rossi e Azzurri non lascia spazio alle interpretazioni, con i calcianti di Santa Maria Novella che hanno dominato gli avversari di Santa Croce. Un perentorio 16 e mezzo a 6 per i campioni in carica, che già dopo pochi minuti avevano preso il largo nel punteggio a suon di cacce firmate Lopez-Renzoni, autentici mattatori di questo primo atto delle semifinali.

Non c'è stata partita nel sabbione fiorentino, a differenza di un anno fa, quando proprio tra Rossi e Azzurri una finale al cardiopalma venne decisa agli ultimissimi secondi. Cronaca di gara diversa, stesso esito: i ragazzi di Santa Maria Novella volano in finale a difendere la vitella conquistata nella scorsa edizione, come sempre per San Giovanni, martedì 24 giugno 2025. Domani la seconda semifinale tra Bianchi e Verdi.