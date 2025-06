La Fiorentina cerca un regista: Bennacer resta in cima alla lista, Ricci e Asllani alternative

Secondo quanto si legge su La Nazione la Fiorentina è a caccia di un regista. Il primo nome che circola è quello di Bennacer, di rientro dal prestito al Marsiglia. Al momento una trattativa in piedi non c’è ancora. Presto per tratteggiarne i contorni. Di certo per caratteristiche può essere l’ideale da piazzare nel cuore della mediana. La sua stagione è stata così e così: avrà bisogno di un ritiro fatto bene, di ritrovare ritmo e condizione.

Da lui ad Asllani, che per l’Inter non è incedibile ma per portarlo a casa servono almeno 20 milioni. Poi c'è la suggestione Kessie e il gradimento verso Samuele Ricci del Torino, che dopo essere stato un’idea della Lazio, pare adesso nel mirino del Milan, alle prese con una profonda restaurazione. Al momento però non ci sono state proposte concrete.