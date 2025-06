Riscatto Gudmundsson, alle condizioni attuali salta tutto: le possibili soluzioni

Il Corriere dello Sport si concentra sul futuro di Albert Gudmundsson. Entro la prossima settimana la Fiorentina dovrà decidere definitivamente che cosa fare dell'islandese. In queste ore la società viola si confronterà con il Genoa per trovare una soluzione che accontenti tutti, sotto ogni punto di vista. Anche perché i rossoblù stanno aspettando di risolvere la situazione del classe '97 per dare il via ufficiale alle proprie mosse di mercato. Una cosa è sicura: la dirigenza viola non riscatterà Gudmundsson alle condizioni attuali.

I 17 milioni pattuiti lo scorso agosto per far valere l’opzione sono ritenuti una cifra esagerata, ecco perché non c’è alcuna possibilità che il club di Commisso sborsi tutti quei soldi sapendo che il calciatore dovrà affrontare un processo in autunno. La vicenda giudiziaria continua ad avere un peso decisivo in questa trattativa. La prima soluzione è che un abbassamento di prezzo da parte del Genoa, mentre l'altro scenario è quello del rinnovo del prestito, in attesa che si concluda definitivamente il processo in cui è coinvolto il numero dieci viola.