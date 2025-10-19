Pioli, da parte le emozioni: contro il Milan la possibile partita della svolta

La Repubblica (Firenze) oggi in edicola si concentra su Stefano Pioli. Per il tecnico parmense la sfida di questa a San Siro contro il Milan non sarà certo come le altre. Pioli si troverà di fronte allo stadio che gli tributò il coro "Pioli is on fire" e a quel passato che lo ha portato sul tetto d'Italia. Non solo L'ex allenatore della Lazio questa sera festeggerà le 500 panchine in Serie A e a mezzanotte spegnerà 60 candeline. Lo spazio che lascerà alle emozioni però sarà poco perché poi ci sarà la partita.

Una partita fondamentale per i viola visto il terzultimo posto in classifica e i soli tre punti conquistati nelle prime sei giornate. Una partita che potrebbe valore la svolta della stagione. Vincere a San Siro sarebbe quell’elettroshock positivo che tutto l’ambiente si aspetta. In queste due settimane di sosta Pioli ha cercato di lavorare soprattutto sulla testa dei giocatori. Anche Commisso, con cui il tecnico parmense ha parlato da remoto, ha caricato la squadra in vista della sfida di questa sera. A seguire la Fiorentina in Lombardia circa 1000 tifosi. Non un numero banale visto l'orario della partita, di domenica sera, e il momento tutt'altro che positivo.