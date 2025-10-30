Pioli, cambi di modulo e identità: fin qui nessuna soluzione ha davvero convinto

La Nazione oggi in edicola si concentra sui tanti cambi tattici provati da Pioli in questo avvio di campionato. Il tecnico parmense sta cercando ancora la soluzione più giusta per dare un'identità precisa alla sua Fiorentina ma per adesso non ci è riuscito. Il più chiaro segnale di tutto ciò lo abbiamo avuto domenica durante la sfida tra Fiorentina e Bologna in cui Pioli ha cambiato 4 moduli in 100 minuti. 3-5-1-1 a inizio gara, 3-4-1-2 dopo il raddoppio del Bologna, 3-3-2-2 con l’ingresso di Sabiri e infine 4-1-2-3 con l’aggiunta di Piccoli e l’uscita di Ranieri.

Già ad agosto in realtà Pioli aveva iniziato ad apportare le prime modifiche all'assetto tattico portato avanti in tutto il periodo di preparazione. Dal 3-4-1-2 con due punte vere nei preliminari di Conference League l'ex allenatore del Milan aveva optato per più equilibrato 3-4-2-1 con il solo Kean come riferimento offensivo. Si è poi passati all'attuale 3-5-2, anche se contro il Como la Fiorentina aveva provato anche la difesa a 4 giocando con il 4-4-2.