Piccoli piace ma costa, occhio a Ilenikhena. CorFio: "E può arrivare un difensore"

Secondo il Corriere Fiorentino, viste le difficoltà ad arrivare a Roberto Piccoli la Fiorentina ha mosso passi concreti per George Ilenikhena, in forza al Monaco. È sicuramente tra i giorni più interessanti in circolazione. Anche nel suo caso però vale quanto detto per Piccoli: costa tanto, e i viola per il momento lo potrebbero prendere solo in prestito con diritto. L’attaccante resta la priorità assoluta. Dopodiché servirà un centrocampista con caratteristiche offensive e un vice Dodo. Se poi arrivasse un difensore centrale rapido, tanto meglio. In quel caso potrebbe prendere corpo l’ipotesi di rinunciare a Pablo Mari.