Pioli sul mercato: "Mi aspetto due innesti. La società sa cosa mi serve"

L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato anche di mercato nell’intervista concessa a la Repubblica questa mattina. “Cosa mi aspetto? Un paio di innesti. La società sa cosa mi serve. Kean? Lo volevo al Milan, anche se c’era chi parlava male di lui. Niente di vero, è un ragazzo serio che dà tutto. È un amico di Leao: due persone dal cuore grande”.

Perché ha voluto Dzeko?

“In campo è un professore. Fuori un esempio per i più giovani”.

Il tridente con Kean, Dzeko e Gudmundsson è sostenibile?

“Dipenderà dagli altri otto, dall’avversario e dal tipo di partita. Non è lo schema a vincere, se ci sono le condizioni ne metto anche quattro di giocatori offensivi”.