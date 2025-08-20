Flachi alla Gazzetta: "La Conference non è una gran coppa. La Viola merita di più"

vedi letture

L’ex Fiorentina, Francesco Flachi, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “La Fiorentina ha tanta qualità e una spinta dorsale eccellente. C’è il super portiere, la difesa è solida e collaudata, nel centrocampo ci sono aggiunge importanti come Sohm. E in attacco c’è lui, il migliore della Serie A, una seconda punta o un trequartista di altissimo livello e un nuovo attaccante che ha cinismo, esperienza, qualità, freddezza in area. Parlo di Kean, Gudmundsson e Dzeko”.

Domani lo spareggio per entrare in Conference League. Quest’anno la Fiorentina può vincerla?

“Non è una gran coppa e certe partite sono diventate noiose. Certo, si può arrivare in fondo, come in Coppa Italia. Ma io credo che la Fiorentina possa ambire a qualcosa di più importante facendo un bel campionato”.