Il Parma pensa a Beltran dopo l'infortunio di Frigan: primi sondaggi per l'argentino

vedi letture

Dopo l'infortunio di Frigan il Parma è pronto a tornare sul mercato degli attaccanti e nelle ultime ore avrebbe sondato il terreno per Lucas Beltran in uscita dalla Fiorentina. Secondo La Gazzetta di Parma, i Ducali avrebbero avviato i primi contatti per l'argentino che non è convinto della proposta del CSKA di Mosca dopo aver già detto no a quella del Flamengo in Brasile.

