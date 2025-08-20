Polissya-Fiorentina, i convocati per la sfida di Conference: non c'è Beltran!

vedi letture

Niente andata dei playoff di Conference League contro il Polissya per Lucas Beltran, che per motivi di mercato resterà a Firenze in attesa di conoscere il proprio futuro. Il giocatore ancora non ha ancora sciolto le riserve con il CSKA ma evidentemente Pioli non lo ha ritenuto pronto mentalmente per viaggiare insieme ai compagni. Tutti gli altri sono regolarmente a disposizione, compreso Sabiri e Mandragora col primo che continua a giocarsi le proprie chance di permanenza e il secondo che torna a disposizione dopo aver saltato le ultime amichevoli.



La lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Polissya:

1) BRASCHI Riccardo

2) COMUZZO Pietro

3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

4) DE GEA QUINTANA David (P)

5) DZEKO Edin

6) FAGIOLI Nicolò

7) FAZZINI Jacopo

8) FORTINI Niccolò

9) GOSENS Robin Everardus

10) GUDMUNDSSON Albert

11) KEAN Moise Bioty

12) KOŠPO Eman

13) KOUADIO Eddy Nda Konan

14) LEZZERINI Luca (P)

15) MANDRAGORA Rolando

16) MARÍ VILLAR Pablo

17) MARTINELLI Tommaso (P)

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SABIRI Abdelhamid

24) SOHM Simon Salomon Junior

25) VITI Mattia