Polissya-Fiorentina, i convocati per la sfida di Conference: non c'è Beltran!
Niente andata dei playoff di Conference League contro il Polissya per Lucas Beltran, che per motivi di mercato resterà a Firenze in attesa di conoscere il proprio futuro. Il giocatore ancora non ha ancora sciolto le riserve con il CSKA ma evidentemente Pioli non lo ha ritenuto pronto mentalmente per viaggiare insieme ai compagni. Tutti gli altri sono regolarmente a disposizione, compreso Sabiri e Mandragora col primo che continua a giocarsi le proprie chance di permanenza e il secondo che torna a disposizione dopo aver saltato le ultime amichevoli.
La lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Polissya:
1) BRASCHI Riccardo
2) COMUZZO Pietro
3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
4) DE GEA QUINTANA David (P)
5) DZEKO Edin
6) FAGIOLI Nicolò
7) FAZZINI Jacopo
8) FORTINI Niccolò
9) GOSENS Robin Everardus
10) GUDMUNDSSON Albert
11) KEAN Moise Bioty
12) KOŠPO Eman
13) KOUADIO Eddy Nda Konan
14) LEZZERINI Luca (P)
15) MANDRAGORA Rolando
16) MARÍ VILLAR Pablo
17) MARTINELLI Tommaso (P)
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) SOHM Simon Salomon Junior
25) VITI Mattia
