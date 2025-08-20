FirenzeViola Stallo Fortini. Vuole la Fiorentina, ma si decide in extremis. Zanoli una delle possibili alternative

Che cosa intende fare la Fiorentina con Niccolò Fortini? E' una delle domande più ricorrenti quando manca un giorno al via ufficiale della stagione. Toscano nato a Camaiore, classe 2006, Fortini è un considerato un fiore all'occhiello del settore giovanile viola, reduce peraltro da un ottimo campionato con la Juve Stabia in B, con cui ha collezionato 27 presenze (con due gol e quattro assist). Il club viola fa grande affidamento su di lui, sicuramente per il futuro ma ora c'è da capire se possa davvero stare nel gruppo anche in questa stagione per rivestire il ruolo di vice Dodo. L'idea di Pioli era quella di valutarlo nel corso del precampionato ma i postumi dell'infiammazione all'ileopsoas lo hanno condizionato e il tecnico viola lo ha potuto vedere all'opera solo a singhiozzo, senza poter trarre dei giudizi definitivi.

Le offerte e le idee della Fiorentina - Il Torino nelle ore scorse si era fatto avanti per acquistarlo addirittura a titolo definitivo ma la società viola ha respinto la proposta. Se dovesse partire, se ne andrà solo con la formula del prestito secco, o con diritto di riscatto (e controriscatto per i viola). Segno evidente che la Fiorentina crede nel giocatore e nelle sue potenzialità. Ma la domanda inziale torna ad essere di stretta attualità anche alla luce dell'acquisto di Zortea da parte del Bologna. L'ex atalantino pareva essere uno dei nomi più ricorrenti per il ruolo di vice Dodo. Adesso resta quindi in piedi l'opzione Zanoli su cui l'Udinese pare in leggero vantaggio (il Napoli lo cede a titolo definitivo, costo sei -sette milioni), ma Fortini rimane comunque una possibilità, fermo restando che dovrà essere consapevole che gli spazi non saranno amplissimi.

Le scelte - Una decisione verrà presa solo in extremis, magari proprio prima della chiusura del mercato. Tradotto, se ci sarà un'occasione che possa essere utile ad entrambi allora si potrà pensare alla cessione. Altrimenti Fortini si giocherà le sue chances fino a gennaio e poi a quel punto la società potrà fare valutazioni diverse. Ancora qualche giorno e tutto sarà più chiaro. L'unica certezza è che Fortini giocherà in serie A. Meglio ancora se nella Fiorentina.