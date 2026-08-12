4-3-2-1 con Kean sostenuto da Gud e Atta: Grosso prepara così l'esordio in Coppa

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Due giorni all'esordio stagionale della Fiorentina. Il tecnico ha in mente uno scacchiere ben preciso e con certi interpreti

Il 4-3-2-1 non è più soltanto un esperimento per Fabio Grosso, ma il sistema sul quale il tecnico ha costruito le ultime amichevoli e dal quale dovrebbe ripartire anche contro il Benevento in Coppa Italia. Una scelta che punta a dare equilibrio con tre centrocampisti e, soprattutto, a mettere nelle condizioni migliori Moise Kean, chiamato a riscattare un precampionato tutt'altro che brillante. Con due trequartisti alle sue spalle, il nuovo numero 9 viola potrebbe ricevere più palloni in area e avere meno necessità di abbassarsi per partecipare alla manovra. Alle sue spalle, invece, resta particolarmente interessante la situazione di Franco Mastantuono, appena entrato nel gruppo: secondo La Nazione, l'argentino dovrebbe partire dalla panchina, con Gudmundsson favorito per affiancare Atta dal primo minuto.

Gli altri interpreti

Quando sarà chiamato in causa, Mastantuono dovrebbe comunque muoversi proprio sulla trequarti, partendo da una posizione centrale per poi allargarsi e sfruttare il suo mancino. Per il resto, le indicazioni della preparazione portano verso Oulai in cabina di regia al posto di Fagioli, mentre in difesa rimane aperto il ballottaggio tra Jimenez e Joao Mario. La sfida con il Benevento rappresenterà così l'ultimo vero test prima dell'esordio in campionato del 24 agosto a Roma, ma per la Fiorentina la Coppa Italia ha un peso tutt'altro che secondario: dopo 25 anni senza trofei, il percorso verso una possibile coppa passa anche da una gara che non ammette distrazioni.