PEZZELLA, Stasera fa 100 presenze in maglia viola

Capitan Pezzella è abile ed arruolabile per questa sera e come sottolinea il Corriere dello Sport, contro il Torino festeggerà le 100 presenze con la maglia della Fiorentina. L'infortunio patito contro la Reggiana è ormai superato e Iachini si affiderà al suo senatore in campo. Una squadra che sarà il giusto mix tra giocatori esperti (Oltre a Pezzella ci saranno anche Ribery, Caceres e Bonaventura) e giocatori più giovani, come Dragowski, Chiesa e Castrovilli che abbassano la media dell'età viola ma non la qualità.