PERNAT, Questa Fiorentina è da Champions. Gud...

Carlo Pernat, manager numero uno del motomondiale e grande tifoso del Genoa, ha parlato così a La Nazione in vista della partita contro la Fiorentina: "Mi perdo Genoa-Fiorentina. Forse è meglio cosi perché per i miei rossoblù la vedo dura, molto dura, contro questi viola. I| Genoa prende gol e non segna. E' questa la poco confortante analisi della realtà. Se la partita finisse in parità sarei contentissimo. Un punto con una squadra forte che può puntare alla Champions è oro. Perché i Genoa deve pensare a salvarsi in fretta e poi magari essere venduto. Della Fiorentina mi piace l'allenatore. Palladino è giovane, bravo e preparato. La conosco perché lui è stato proprio al Genoa.

Raffaele è forte e obiettivamente gli hanno fatto una bella squadra. Gud è un giocatore straordinario e se posso dare un consiglio a Palladino gli dico questo: lui deve giocare dove vuole fare quello che vuole e non essere imbrigliato. Giardino gli concedeva questo e ha fatto numeri da campione. Ma mi piacciono tanti viola. Colpani, Bove, Gosens e Kean. Balotelli? Un anno fa avrei detto che avevamo preso una 'ciofeca', oggi dico l'esatto contrario. Balotelli può riaccendere il cuore del Genoa Ho fiducia in lui. Ha motivazioni da vendere. Vorrebbe spaccare il mondo per tornare forte e protagonista. Il Genoa ha fatto bene a prenderlo".