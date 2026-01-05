Per un pomeriggio torna la vecchia Fiorentina: De Gea para, Kean segna

La Fiorentina batte la Cremonese all’ultimo tuffo e ritrova il sorriso aggrappandosi ai due protagonisti della scorsa stagione: Moise Kean, che entrando nel finale in otto minuti ha segnato il gol decisivo al 92’, e De Gea, che con un guizzo su Sanabria poco prima aveva salvato il risultato sull’unico tiro dei grigiorossi (clean sheet dopo 14 partite). Lo scrive Tuttosport, che poi sottolinea come l'uomo decisivo, Kean appunto, fosse in realtà destinato alla tribuna dopo aver saltato la settimana di allenamenti: il forfait di Dzeko (caviglia gonfia) ieri mattina ha cambiato i piani di Paolo Vanoli. «Moise aveva un accordo con la società da tempo - ha sottolineato il tecnico - e non si poteva più rimandare, ma gli ho detto che per rispetto del gruppo non lo avrei portato neanche in panchina.

Però, di fronte al problema fisico di Dzeko, mi ha dato la sua disponibilità e sono contento così: non c’è alcun caso Kean». Nell’abbraccio tra i due dopo il gol «c’è tanto fuoco, quello che ci trasmette il mister e di cui abbiamo bisogno - ha spiegato Kean