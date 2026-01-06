Torna l’opzione Ngonge. Il nome nuovo in difesa è De Winter: le ultime col Csc Flash
Altri aggiornamenti di calciomercato, riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".
Sugli esterni la Fiorentina si muove per Cyril Ngonge, di proprietà del Napoli ma in prestito al Torino, che ne detiene il diritto di riscatto. Classe 2000, belga, Ngonge cerca spazio ed era già stato accostato alla Fiorentina due anni fa. Rimane viva la pista Benjamin Dominguez del Bologna, considerato uno dei pochi cedibili da Sartori a gennaio. Occhio sempre a Jeremie Boga, ormai in rotta col Nizza.
Per la difesa il nome nuovo è quello di Koni De Winter, anche lui alla ricerca di uno spazio che al Milan è difficile ottenere, da capire se i rossoneri vorranno privarsi già a gennaio di un investimento importante fatto la scorsa estate. Occhio poi a Denis Vavro, centrale slovacco ex Lazio, attualmente al Wolfsburg, calciatore classe '96 con tanta esperienza internazionale che è stato proposto ai viola. Occhio soprattutto a Radu Dragusin, che andrà convinto a lasciare il Tottenham.
Per il centrocampo, Lazar Samardzic costa tanto (l'Atalanta l valuta 30 milioni), un'alternativa più low cost, sempre dai nerazzurri, ovvero Marco Brescianini. Fronte cessioni invece, oggi è il giorno di Tommaso Martinelli alla Sampdoria. Adesso Paolo Vanoli dovrà promuovere a vice-De Gea uno tra Luca Lezzerini e Oliver Christensen.
