Pressing per Dragusin, CorSport: "Paratici lavorerà su due aspetti"
Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulla questione Radu Dragusin. La Fiorentina è in pressing - si legge - i dirigenti di Commisso lo avevano chiesto oltre un mese fa al Tottenham salvo prendere atto di un primo 'no' degli Spurs.
Ora le cose sono cambiate, il classe 2002 è in uscita dalla squadra inglese. Bisognerà fare i conti con una concorrenza nutrita, motivo per cui l’ex Genoa non sarebbe convintissimo di dialogare fin da subito con i viola che oggi hanno lo status di ultimi in classifica. Fabio Paratici proverà a convincerlo, lavorando approfonditamente anche sull'ingaggio visto che Dragusin guadagna poco meno di 3 milioni netti a stagione.
