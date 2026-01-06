Gatti sul CorSport: "Corso zen per i tecnici sotto la tribuna del Franchi"

Il giornalista, Cristiano Gatti, ha scritto un fondo per il Corriere dello Sport - Stadio riguardo il battibecco tra Paolo Vanoli e tifosi della Fiorentina presenti nel Parterre di tribuna durante la gara con la Cremonese: “In fondo che ci vuole: corso di autocontrollo zen, casco da football americano con la grata davanti e volendo esagerare un pratico paradenti. Poi qualsiasi allenatore può passare tranquillamente sotto la tribuna centrale di Firenze. Un’esperienza di vita che tutti i mister dovrebbero provare, perché una volta passati di lì è poi possibile affrontare serenamente anche l’eventuale soggiorno in un carcere turco. Vero, non manca niente a nessuno degli altri stadi italiani, men che meno nelle curve, ma dovendo scegliere quale siano i cento metri più truci, questo parterre viola può vincere il titolo. Rispetto alle curve, qui c’è la vertigine unica del contatto diretto. […]

Non c’è allenatore viola dell’ultima era glaciale che non abbia assaggiato il trattamento signorino alle sue spalle. L’ultimo prima di lui, il quotato Pioli, ci ha lasciato la pelle, in senso buono: arrivato come nome di grido per un futuro fantascientifico, dopo dieci giornate era già in mezzo a una strada, sospinto dall’uragano di berci e di insulti del caloroso pubblico. […] Appena più in là il meglio della spiritualità umana nella Firenze medicea, qui il dantesco girone infernale della volgarità moderna”.