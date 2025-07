Per Nzola richieste dall'Arabia. La Nazione: "Beltran vuole convincere Pioli"

Focus di mercato su La Nazione, questa mattina. Su M’Bala Nzola ci sono Genoa e Pisa, che per ora lo hanno chiesto solo con la formula del prestito, mentre la Fiorentina preferirebbe cederlo a titolo definitivo. Ci sarebbe stata una proposta anche dall’Arabia Saudita, che però il centravanti avrebbe messo in standby. Poche novità su Lucas Beltran, che vuole giocarsi le sue carte durante il ritiro - si legge - per convincere Stefano Pioli a confermarlo come vice Gudmundsson.