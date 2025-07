Franchi, ecco come vanno i lavori. CorFio: "Fiesole pronta per il centenario"

vedi letture

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino dà qualche aggiornamento in merito allo stato dei lavori allo stadio Franchi. L’obiettivo per la stagione 2024-2025 è completare i restauri strutturali principali per mantenere la capienza attuale di circa 24.786 posti. Per il centenario della Fiorentina, nel 2026, si punta ad avere pronta la nuova curva Fiesole, completamente coperta e dotata di servizi. Insieme a parte della Maratona e alla Tribuna laterale, che vanno riprofilate per maggiore comfort. In quella stagione, la capienza complessiva salirà a 35mila spettatori.

Dopo il centenario inizieranno i lavori in curva Ferrovia. Tra le altre modifiche, cancellato l’ampliamento del parcheggio sotto la Maratona: al suo posto un parcheggio da 150 posti nel piazzale “Campioni del ’56” collegato al Franchi tramite un tunnel.