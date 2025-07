Aquilani: "Barone? Come aver perso un parente, aveva un progetto su di me"

Così a La Gazzetta dello Sport l'ex viola Alberto Aquilani sul compianto Joe Barone “È stato un duro colpo perderlo, Joe per me era più di un direttore: era un vero punto di riferimento. Aveva disegnato un progetto su di me, quindi è stata una mazzata, come aver perso un parente”.

Il suo impatto col Pisa non fu positivo.

“No, lo ritengo estremamente positivo. Un salto tosto, con tante difficoltà e ne ho fatto tesoro”.

Dove può portare il Catanzaro?

“C’è tanto entusiasmo, da qualche anno è un club che sta facendo grandi cose. E anche le mie ambizioni sono alte. Però contano il sacrificio e la voglia di lavorare, le parole non bastano”.