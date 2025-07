Dagli inviati Pioli scioglie i dubbi sul secondo portiere: "Sarà Martinelli. Ha qualità e personalità"

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha sciolto i dubbi riguardo al ruolo di vice De Gea. Queste le parole dell'allenatore parmense sulla possibilità che il secondo portiere lo faccia Martinelli: "Sì, sarà lui il secondo. E' un giocatore di qualità e di personalità. Ma non dobbiamo guardare la carta d'identità e non ho ancora pensato chi giocherà dove. De Gea mi piace tantissimo per la sua personalità e la sua mentalità. Pensavo fosse molto meno bravo nella gestione coi piedi della palla e invece è fortissimo".