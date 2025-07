Firenze si candida per Euro32, RepFi:: "Sintonia nell'incontro ACF-Comune"

Oggi la Repubblica (ediz. Firenze) dedica spazio anche alla questione stadio, sottolineando la sinergia che si sta creando tra il Comune fiorentino e la società viola per il rifacimento del Franchi, con Firenze che punta a candidarsi per essere una delle città in cui si svolgerà l’Europeo del 2032. Lo ha dichiarato il sindaco Sara Funaro a margine dell’incontro andato in scena ieri a Palazzo Vecchio con la Fiorentina.

Sintonia che è rafforzata anche dal prosieguo dei lavori al Franchi, come confermato dal dg viola Alessandro Ferrari: “Non è cambiata la nostra volontà di partecipare al project financing. Stiamo lavorando col Comune per preparare tutti i passaggi necessari per avere uno stadio moderno e accogliente”.