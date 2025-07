Calciomercato Squadra completa al 60-70%. Tempi dilatati per il mercato. Valutazioni ritardate al ritorno dall'Inghilterra

vedi letture

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Partendo dal discorso regista. Nonostante il muro eretto dal Parma e dal giocatore Adrien Bernabè sarebbe il preferito per la mediana. La Fiorentina comunque non sembra orientata a prendere un regista classico ma un centrocampista più dinamico come lo spagnolo.

Venendo agli esuberi, dalla conferenza stampa di oggi è emerso come Stefano Pioli preferisca una rosa snella il più possibile per avere un gruppo squadra completamente coinvolto. Le decisioni sugli esuberi comunque verranno prese al ritorno dalla tournèe estiva in Inghilterra. In generale i tempi del mercato gigliato si dilateranno anche perché per il tecnico la squadra è completa al 60-70%. Un'altra verità emersa dalla conferenza stampa riguarda il ruolo di vice De Gea. Il secondo portiere della Fiorentina per la prossima stagione sarà Tommaso Martinelli.

Stefano Pioli ha speso belle parole anche per Lucas Beltran. Nel caso in cui l'ex tecnico del Milan riuscisse a trovare la chiave per far rendere al meglio l'argentino il mercato in attacco della Fiorentina si potrebbe dire concluso.