Capitano, Martinelli e la deadline sugli esuberi: le prime verità di Pioli

Oggi è la giornata di Stefano Pioli. Arrivato a Firenze domenica scorsa, il tecnico parmense da lunedì ha iniziato a lavorare con la squadra per costruire la Fiorentina della prossima stagione e oggi si è presentato ufficialmente ai media e ai tifosi. Una conferenza stampa che ha visto l'ex allenatore del Milan cominciare ad indicare la strada per la prossima annata. Dal capitano al vice De Gea fino alle valutazioni sui giocatori ancora in dubbio riguardo alla loro permanenza in viola.

La fascia sarà ancora sul braccio di Ranieri

Dopo la tragica morte di Davide Astori il tema capitano è sicuramente un argomento toccante per Stefano Pioli. Detto che in una squadra ci sono più leader e capitani anche senza fascia, come già la passata stagione lo sono stati Gosens e De Gea, una domanda che in tanti in città si facevano riguardava proprio chi sarebbe stato il condottiero della squadra gigliata nel prossimo campionato. Ancora Ranieri? Oppure proprio uno tra il tedesco e lo spagnolo? Prontamente Pioli ha chiarito ogni dubbio sostenendo che la fascia rimarrà sul braccio del numero 6 gigliato. "Ci ho parlato lunedì e gli ho chiesto se si sente di avere un ruolo così importante. Ho visto un Luca cresciuto e determinato, sarà un ottimo capitano per noi". Queste le parole del tecnico parmense.

Vice De Gea, tocca a Martinelli

Un'altra questione molto dibattuta tra i tifosi riguardava il ruolo di vice De Gea. Con Terracciano al Milan, salutato e ringraziato pubblicamente dal direttore generale Ferrari, rimaneva da capire chi avrebbe preso il posto dell'estremo difensore campano come secondo portiere. Il primo indiziato era Tommaso Martinelli, ma la Fiorentina si trovava ad un bivio: mandare a giocare in prestito il classe 2006 o promuoverlo a vice De Gea. Anche in questo caso Pioli ha risposto in maniera chiara: l'alternativa all'ex Manchester United sarà Martinelli. Adesso da capire se i due si daranno il cambio in base alle competizioni (campionato, Conference League e Coppa Italia) o se il portiere toscano sarà solo il vice e giocherà esclusivamente in caso di assenza dello spagnolo.

Deadline esuberi

Pioli ha parlato anche di mercato. Ovviamente le prime domande hanno riguardato gli acquisti fatti fino ad ora (Dzeko, Viti e Fazzini), i possibili nuovi innesti, soprattutto a centrocampo, e le questioni Kean e Dodo. L'ex tecnico dell'Al-Nassr però ha risposto anche sul mercato in uscita, e in particolare riguardo a tutti quei giocatori il cui futuro a Firenze è ancora in bilico. Da Sottil, ieri nella partitella provato esterno a tutta fascia nel 3-5-2, a Beltran, per il quale l'allenatore parmense ha speso belle parole, Pioli ha sottolineato come ogni valutazione sarà rimandata al ritorno dalla tournèe estiva in Inghilterra. L'appuntamento quindi è fissato per il 10 agosto.