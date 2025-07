È caccia al centrocampista, CorSport: "L'Inter non fa sconti per Asllani"

vedi letture

Questa mattina il Corriere dello Sport - Stadio analizza le dinamiche di mercato di casa Fiorentina. I dirigenti viola hanno sempre in mano il telefono per capire se ci possa essere qualche ripensamento da parte di Adrian Bernabé, nel frattempo si sono aggiornati sulla situazione di Kristjan Asllani, che rimane fuori dai programmi dell’Inter. Ma la richiesta non scende dai 18-20 milioni. Decisamente troppi, per adesso.