Piace Hugo Larsson. CorSport: "Ma l’Eintracht chiede minimo 25-30 mln"

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - Stadio la Fiorentina ha puntato lo sguardo su Hugo Larsson, svedese, classe 2004, classico regista che recupera e imposta, però con quella sana dose di agonismo nell’interdizione che si abbina a meraviglia alle esigenze tattiche di Pioli. C’è un problema, bello grosso: l’Eintracht che di problemi economici a sua volta non ne ha e men che mai è ansioso di cedere un ventenne su cui ha investito dal 2023 al 2029, per sedersi (virtualmente) comunque intorno a un tavolo per parlarne chiede 25-30 milioni.

Se son troppi 18-20 per Asllani figuriamoci una decina di più. Ma Larsson a Pradè-Goretti piace parecchio.