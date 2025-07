Polverosi sul CorSport: "Tutto preciso in casa viola, per questo sorprendente"

vedi letture

Alberto Polverosi ha scritto un fondo, sul Corriere dello Sport - Stadio, a proposito della nuova Fiorentina. Eccone una parte: “A Pioli è stato consegnato un gruppo di giocatori ben educati sul piano tecnico, manca solo un po’ di consistenza fisica, un po’ di muscoli, ma la linea appare chiara: la Fiorentina dovrà divertire. Sembra tutto preciso e per questo quasi sorprendente. La scelta dei giocatori, la conferma dei migliori e soprattutto l’arrivo di un allenatore che conosce l’ambiente e la tifoseria, che non sarà influenzato, in un senso o nell’altro, dalle critiche, che non si metterà a litigare con i tifosi del parterre, quelli che si siedono dietro le panchine, se gli urleranno di levare Tizio e mettere Caio.

Pioli ha vissuto a Firenze i giorni tragici della scomparsa di Astori e ha saputo dare un senso a quello che un senso non ha. È stato allenatore e guida, è stato il riferimento, l’uomo a cui la Fiorentina si è affidata nel momento più drammatico della sua storia. Ora tocca di nuovo a lui”.