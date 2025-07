Ex viola, Vlahovic in uscita dalla Juventus. La Stampa: "Ha aperto al Milan"

vedi letture

Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Stampa, l'ex viola avrebbe aperto al Milan. Max Allegri, suo ex allenatore ai tempi sulla panchina bianconera, gli ha strizzato l'occhio da Milanello ma per rendere il ricongiungimento possibile la Juve attende almeno 20 milioni di euro in cambio della cessione del cartellino. Bando alla risoluzione.

Intanto si scorge un filo diretto tra l'entourage di Vlahovic e il direttore sportivo del Diavolo, Igli Tare, che vorrebbe regalare un '9' di assoluto spessore ad Allegri e posizionarlo al fianco di Santiago Gimenez.