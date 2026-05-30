Primi sondaggi viola per Volpato: il suo futuro è legato a quello di Berdardi:

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Questa mattina il Corriere dello Sport fa il punto in ambito di mercato sull'interesse della Fiorentina per Cristian Volpato. L'esterno classe 2003 piace alla dirigenza viola che, visti gli addii sempre più probabili di Manor Solomon e Jack Harrison, dovrà rinforzare il reparto degli esterni d'attacco. Il giocatore del Sassuolo può fare al caso dei viola, con la presenza a Firenze di Grosso che potrebbe favorire l'eventuale operazione.

Per adesso si tratta di un sondaggio e niente più, sta di fatto che Paratici e Goretti sono alla ricerca di un profilo con le caratteristiche di Volpato. Sul futuro dell'italo-australiano peseranno però le dinamiche del mercato estivo del Sassuolo, che se dovesse cedere Domenico Berardi blinderebbe l'ex Roma. I neroverdi infatti non intendono vendere a priori, né fare sconti a nessuno.