Per la Repubblica Inter-Fiorentina è "l'ennesimo disastro arbitrale"

"In Inter-Fiorentina va in scena l'ennesima disastro arbitrale della stagione, che regala ai tifosi un fotogramma su cui arrabbiarsi e costringere chi fa le regole del calcio a porsi domande". Questo è il duro commento de la Repubblica, a proposito di una gara condizionata da alcuni episodi arbitrali. Una partita che per giunta chiude una giornata, la ventiquattresima di Serie A, ricca di episodi dubbi e controversie legate al regolamento, su tutti quelli riguardanti il rigore non concesso per fallo di mano di Gatti in Como-Juventus e l'espulsione di Tomori in Empoli-Milan. Prendendo spunto da quanto successo a San Siro, Repubblica si domanda: che senso hanno gli assistenti nell'era del video? E cosa ce ne facciamo del Var, se non aiuta ad annullare un gol di fronte a un errore evidente, non potendo intervenire perché commesso nell'azione precedente?

Bastoni calcia un pallone uscito di una spanna, il guardalinee non lo vede, viene concesso il corner da cui arriva l'autogol di Pongracic. Di questo, scrive Repubblica, si parla e si parlerà, molto più che di un'Inter furiosa, capace di trasformare il 3-1 subito al Franchi, e di vincere quattro giorni dopo contro gli stessi avversari, in un ribaltamento di trama da romanzo cavalleresco. Ora il Napoli è a un punto soltanto.