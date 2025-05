Prandelli sulla corsa Champions: "Fiorentina? Perché no? Può crederci"

vedi letture

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha analizzato la lotta per un posto nella prossima Champions League. L'ex Commissario Tecnico ha aperto parlando di cinque squadre coinvolte tenendo così all'interno della corsa anche la Fiorentina: "Questa lotta per la Champions vale quella per lo scudetto: quattro o cinque squadre ancora in gioco, risultato apertissimo e tifosi che si divertono. Bellissima. Affascinante. Fiorentina? Perché no? Fino a domenica era in corsa, la sconfitta con la Roma è stata un po’ sfortunata, può crederci. L’Atalanta mi sembra ormai irraggiungibile. Comunque, un bel messaggio per il calcio: il movimento è ripartito".

Chi vincerà la volata?

"Il Bologna ha un punto in meno e un calendario non facile, ma può farcela. Italiano era bravo, qui è ancora migliorato nella verticalizzazione rispetto alla Fiorentina, dove aveva giocatori per passaggi corti e palleggi. Crea tante occasioni, riparte veloce, con Ferguson centrale ha dato la svolta, e Orsolini è diventato una seconda punta da dieci gol. Meriterebbe la Champions".