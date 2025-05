Dodo, un recupero record: dall'intervento al campo in poco più di 7 giorni

Niente è impossibile se lo si desidera davvero. Si apre con queste parole l'articolo del Corriere dello Sport-Stadio riguardante Dodo. Il terzino brasiliano in poco più di una settimana è passato dalla sala operatoria di un ospedale per un intervento di appendicectomia laparoscopica in urgenza, era il 25 aprile, al campo. Ieri il primo allenamento con i compagni e giovedì al Franchi contro il Siviglia, seppur non al meglio, ci sarà anche lui. Si è ripresentato come sempre: col sorriso stampato in faccia e il passo svelto, a rincorrere una maglia da titolare già giovedì, nella partita che può valere una stagione.

Notizia migliore non ci poteva essere per Palladino. Il tecnico campano sa quanto sia importnate il terzino classe 1998 per questa squadra. Dodo è il secondo calciatore più impiegato dal tecnico viola, 42 gare in stagione per 3477 minuti (meglio di lui solo capitan Luca Ranieri con 3640'). Inoltre l'ex Shakhtar è uno dei pochi nella rosa ad aver giocato tutte e tre le finali perse del triennio di Italiano, contro l'Inter in Coppa Italia e contro West Ham e Olympiacos in Conference League. Sul campo giovedì dovrà vedersela con l'autore del vantaggio betico Abde Ezzalzouli, non certo un duello semplice.